Экс-вратарь «Локомотива» привлек внимание клубов из Австрии и Португалии

Бывший вратарь «Локомотива» Даниил Худяков может продолжить карьеру в Европе, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в российском футболисте заинтересованы команды из Австрии и Португалии. Отмечается, что несмотря на статус свободного агента, европейские клубы обязаны заплатить 350 тысяч евро футбольным школам, где он обучался. Для команд РПЛ компенсация будет в несколько раз больше.

Худяков является воспитанником академии «Локомотива». Вратарь покинул железнодорожный клуб по истечении контракта.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 1 миллион евро.

В минувшем сезоне 20-летний голкипер провел один матч в МФЛ за «Локомотив-2» против «Чертаново». Встреча завершилась победой красно-зеленых со счетом 3:1.

По итогам сезона 2023/24 «Локомотив» занял 4-е место в РПЛ, набрав 53 очка.