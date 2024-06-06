Митрофанов: Дзюба может работать в РФС после завершения карьеры

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что нападающий Артём Дзюба может работать в РФС по завершении карьеры.

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"Мог бы Дзюба работать в РФС? Задатки для этого, при наличии желания, можно развить. РФС в широком смысле - это весь российский футбол. Но Дзюба же пока не завершил карьеру. А в теории посмотрим, как будет", - цитирует Митрофанова Sport24.



Напомним, что ранее московский "Локомотив" объявил об уходе нападающего Артёма Дзюбы на правах свободного агента. В завершившемся сезоне форвард провёл за "железнодорожников" во всех турнирах 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в два миллиона евро.

По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 53 очка в 30-ти встречах. Также клуб на правах свободного агента покинули: Рифат Жемалетдинов, Даниил Худяков и Станислав Магкеев.