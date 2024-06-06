Жозе Моуринью оценил игру Харри Кейна.

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«Кейн забивал голы за «Тоттенхэм», сборную Англии, и я не сомневался, что он будет забивать и за «Баварию».

Харри – фантастический, совершенный игрок, который забивает голы с любого участка поля, но при этом не эгоистичен – он отдает голевые передачи, опускается глубже, участвует в выстраивании игры, прессингует, защищается.

Единственное, чего ему не хватает, – это выиграть трофей. Он играл у меня в «Тоттенхэме», и я собирался выиграть титул вместе с ним, но меня уволили за шесть дней до финала», – сказал главный тренер «Фенербахче».