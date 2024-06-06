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Кейн – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Осимхен – 4-й, Лаутаро – 6-й

Харри Кейн признан лучшим нападающим мира по версии FourFourTwo.

Опубликован топ лучших нападающих мира
© Sports.ru

Британский журнал обновил топ-10 лучших форвардов мира на данный момент. Английский игрок «Баварии» сохранил первую строчку.

Весь список выглядит так:

1. Харри Кейн («Бавария»);

2. Килиан Мбаппе («Реал»);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

4. Виктор Осимхен («Наполи»);

5. Александер Исак («Ньюкасл»);

6. Лаутаро Мартинес («Интер»);

7. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);

8. Виктор Дьокереш («Спортинг»);

9. Олли Уоткинс («Астон Вилла»);

10. Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»).

Футбол
Килиан Мбаппе
Виктор Осимхен
Александер Исак
Харри Кейн
Реал