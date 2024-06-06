Топ-20 клубов Европы по набранным очкам

«Байер» – короли сезона! А ещё удивительны места «Жироны» и «Штутгарта».

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Европейский клубный сезон завершён. Мы знаем победителей топ-5 лиг и еврокубков. Лигу чемпионов в 15-й раз в истории выиграл мадридский «Реал». Команда Карло Анчелотти также взяла золото Примеры. Чемпионами своих стран стали: «Байер» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция) и «Интер» (Италия). А если совместить команды из топ-5 лиг в одну таблицу, то кто её возглавит? Смотрим!

Таблица составлена исходя из среднего количества очков команд за сезон. Формула простая: сыгранные встречи разделены на набранные за чемпионат очки (это сделано потому, что в чемпионатах Франции и Германии не 38 туров, как в Англии, Италии и Испании, а 34). Ниже – топ-10.

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Выводы

Серия А и Лига 1 делегировали в топ-10 всего по одному клубу.

«Интер» и «Реал» оформили чемпионство заранее. Если бы в их лигах была более серьёзная конкуренция, то не исключено, что они обогнали бы «Байер». Хотя и тот стал чемпионом заранее.

«Штутгарт» и «Жирона» удивили: они попали в топ-10 сильнейших в Европе. Хотя сезоном ранее «швабы» играли в переходных матчах за право остаться в Бундеслиге. А каталонцы финишировали 10-ми в Примере.

«ПСЖ» – слабейший чемпион топ-5 лиг. Команда набрала в среднем даже меньше очков, чем занявший второе место в АПЛ «Арсенал».

Лидер – «Байер». Да, в Бундеслиге команды проводят по 34 тура (в АПЛ, Серии А и Примере – по 38), но результат всё равно впечатляет.

Больше всего команд в топ-10 – из АПЛ и Примеры (по три). Хотя в чемпионате Англии борьба за титул шла до последнего тура, а в Испании интрига умерла за пару месяцев до финиша.

А как выглядит вторая десятка?

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Выводы

В двадцатку попали два клуба с россиянами в составе: «Монако» (Александр Головин) и «Аталанта» (Алексей Миранчук).

Примера, Серия А и Бундеслига представлены пятью командами в топ-20, а вот АПЛ – всего четырьмя.

Только 12 команд из топ-5 лиг преодолели отметку в 2 очка за игру в среднем.

Лига 1 представлена лишь тремя клубами в топ-20.

В топ-10 – всего один клуб из Италии, зато во втором десятке – сразу четыре.

А какие интересные детали заметили вы?