Захарова ответила, участвует ли МИД РФ в ситуации с Промесом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, участвовало ли министерство в ситуации с игроком московского «Спартака» Квинси Промесом, передает «Спорт-Экспресс».

«Задействован ли российский МИД в этой истории? Вы же наверняка знаете», — был задан вопрос Захаровой. «Но это же не значит, что я должна обо всем вам рассказывать (улыбается)», — ответила она.



14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом.

17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место.