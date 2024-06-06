«Локомотив» предложил Воробьеву контракт на три года

Московский «Локомотив» предложил нападающему «Оренбурга» Дмитрию Воробьёву контракт на три года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Отмечается, что стороны ещё не согласовали контракт, но находятся в процессе.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Воробьёв провёл 24 матча, в которых забил восемь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с «Оренбургом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.

«Локомотив» завершил чемпионат России на четвёртом месте.