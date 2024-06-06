Бояринцев оценил вероятность трансфера Соболева в «Зенит»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев высказался о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

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«Сложно сказать перейдет ли Соболев в «Зенит». У петербуржцев есть хороший нападающий Сергеев. Вряд ли трансфер Соболева в «Зенит» состоится. Есть сомнения, что Александр захочет покинуть «Спартак», – приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».



Инсайдер Иван Карпов сообщает, что страйкером интересуется «Зенит». Даже называлась возможная сумма сделки – ее оценивают в 20-25 миллионов евро. Некоторые источники говорят, что клуб уже обратился к агенту игрока.

В сезоне 2023/24 года 27-летний Соболев провел 34 матча, забив 10 голов и отдав 9 голевых передач. Его контракт с московским клубом действует до июня 2026 года, а его стоимость на портале Transfermarkt оценивается в 7,5 миллионов евро.

В результате 30 туров чемпионата России его команда расположилась на пятом месте с 50 очками, отстав на 3 балла от четвертой строчки, занятой «Локомотивом».