«Факел» объявил о переходе нидерландского полузащитника

Воронежский «Факел» подписал контракт с полузащитником из Нидерландов Диланом Мертенсом. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что Дилан Мертенс перешёл в «Факел» на правах свободного агента. В ближайшее время игрок должен прибыть в Воронеж для прохода углубленного медицинского осмотра.

«Добро пожаловать в «Факел»!» — написано в заявлении клуба.



Ранее 28-летний Дилан Мертенс выступал за болгарский «Ботев», в составе которого провёл 74 матча, забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. В прошлом сезоне Мертенс стал обладателем Кубка Болгарии.

«Факел» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 32 очка за 30 игр и избежала переходных матчей.