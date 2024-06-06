Черчесов рассказал о предложениях от зарубежных клубов

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» заявил, что у него были предложения от зарубежных футбольных клубов.

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В понедельник Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана. Ранее эту должность занимал Магомед Адиев.

— Вы возглавили сборную Казахстана, потому что не нашли работу в России?

— Мне нужно ее находить?

— Почему именно Казахстан? Были ли предложения от российских клубов?

— От наших клубов не было предложений. Были предложения из‑за рубежа.

— Почему не клубная команда?

— Нужно говорить на английском, немецком. Я уже говорил, что хотелось бы работать в русскоязычной атмосфере. Просто хочется взять паузу. Больше сил тратишь. Если по‑русски одним словом можно попасть точно в мозг, чтобы игрок понял, а там надо читать лекции. Много сил тратилось, — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023‑го. Под руководством тренера клуб дважды выигрывал чемпионат Венгрии и завоевывал Кубок страны.