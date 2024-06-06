Председатель совета директоров «Зенита» высказался о мате и драках в медиафутболе
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев высказался о мате и драках в медиафутболе. Напомним, «Зенит» создал своё медиаклуб «Чисто Питер», который выступает в Медиалиге под руководством Владислава Радимова.
«Наш великий писатель Василий Павлович Аксенов в изысканном стиле нашел возможность не применять ненормативную лексику. В качестве примера: «Ну ты савондалейка завондареванная» (подлинность фразы установит не удалось, — прим. „Чемпионата“). С учетом нашей аудитории, не надо кичиться, что можно подраться в медиафутболе. Подраться можно и в РПЛ, мы знаем по матчу „Зенит“ — »Спартак". Всегда можно подыскать эвфемизмы, даже в самые напряженные моменты. Надеюсь, мои пожелания будут услышаны и мы продолжим бороться за высшие места», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата».