Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев высказался о мате и драках в медиафутболе. Напомним, «Зенит» создал своё медиаклуб «Чисто Питер», который выступает в Медиалиге под руководством Владислава Радимова.

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