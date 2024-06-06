$88.76+0.0296.57+0.13
Войти в почту

Председатель совета директоров «Зенита» высказался о мате и драках в медиафутболе

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев высказался о мате и драках в медиафутболе. Напомним, «Зенит» создал своё медиаклуб «Чисто Питер», который выступает в Медиалиге под руководством Владислава Радимова.

Александр Медведев высказался о мате и драках в медиафутболе
© Чемпионат.com

«Наш великий писатель Василий Павлович Аксенов в изысканном стиле нашел возможность не применять ненормативную лексику. В качестве примера: «Ну ты савондалейка завондареванная» (подлинность фразы установит не удалось, — прим. „Чемпионата“). С учетом нашей аудитории, не надо кичиться, что можно подраться в медиафутболе. Подраться можно и в РПЛ, мы знаем по матчу „Зенит“»Спартак". Всегда можно подыскать эвфемизмы, даже в самые напряженные моменты. Надеюсь, мои пожелания будут услышаны и мы продолжим бороться за высшие места», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата».

Футбол
Владислав Радимов
Василий Аксенов
Александр Медведев
Зенит
Спартак