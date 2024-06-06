Черчесов выделил двух футболистов по итогам сезона РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» заявил, что нападающий «Локомотива» Максим Глушенков и форвард «Динамо» Константин Тюкавин хорошо проявили себя в минувшем сезоне МИР РПЛ.

Глушенков в прошедшем чемпионате забил шесть мячей и отдал 16 голевых передач за 29 игр и был признан ассистентом сезона на торжественной церемонии премии «Герои РПЛ» сезона‑2023/24. Тюкавин забил 17 мячей и сделал 10 результативных передач в 38 матчах и был признан лучшим игроком сезона.

— Вам понравился последний розыгрыш РПЛ?

— Если брать интригу, то — да. В последнем туре практически во всех матчах был интерес. Такого чемпионата, в этом плане, давно не было. Я ходил на матчи всех команд, не было клуба, который бы стабильно играл.

— Кто лучший тренер страны в вашем хит‑параде?

— Для меня всегда лучший тот, кто первый. Если бы «Балтика» была третьей, тогда бы я сказал: «Чемпион — Семак, но Игнашевич нечемпионской командой дошел до такого результата».

— Кто лучший игрок РПЛ?

— Глушенков проявил себя в этом году. Практически в каждом матче он отдавал передачи, играл нестандартно. Про Тюкавина хотел бы то же самое сказать, — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».