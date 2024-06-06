Футболист «Ахмата» рассказал, что мог выступать за сборную Эстонии

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин в интервью «Матч ТВ» рассказал, что он мог бы выступать за национальную команду Эстонии.

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Харин родился в Эстонии, первые семь лет карьеры выступал за эстонские клубы «Таллин», «Инфонет» и «Левадия». В 2018 году полузащитник перешел в «Ахмат», в 2023‑м дебютировал за сборную России в матче с командой Камеруна.

— Ты родился в Эстонии, но у тебя нет гражданства этой страны. Почему?

— У родителей изначально был русский паспорт, а для получения эстонского мне нужно было сдавать знание Конституции и экзамены. Я не стал этим заморачиваться и в 18 лет получил российский паспорт.

— Намерений играть за сборную Эстонии тоже никогда не было?

— У меня был такой шанс. Я играл в команде «Инфонет», приходил второй или третий тренер сборной Эстонии, спрашивал, хочу ли я играть за сборную Эстонии. Говорю: «Да, поможете с документами?» Мне сказали, что нужно всё делать самому. Я сказал: «Ну, тогда извините» (смеется), — сказал Харин в интервью «Матч ТВ».