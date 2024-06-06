Харин назвал российских футболистов, готовых к переходу в Европу

Футболист «Ахмата» и сборной России Евгений Харин в интервью «Матч ТВ» заявил, что полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в ближайшей перспективе готовы к отъезду в Европу.

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Глушенков в прошедшем сезоне забил восемь мячей и сделал 21 голевую передачу в 38 играх. Тюкавин провёл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал десять голевых передач.

— Кто, на твой взгляд, из российских футболистов готов к переходу в Европу?

— В этом сезоне мне нравился Максим Глушенков, возможно, еще Костя Тюкавин. Но бывает такое, что ты выстреливаешь в одном сезоне, а потом идет спад. Мне кажется, ребятам можно еще год поиграть в России, окрепнуть, а потом уже рассматривать варианты. Но это лично мое мнение, необязательно к нему прислушиваться, — сказал Харин в интервью «Матч ТВ».