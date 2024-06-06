Галактионов поблагодарил Дзюбу за время в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после продления контракта с железнодорожниками высказался о своем отношении к бывшему нападающему столичного клуба Артему Дзюбе.

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«Уже не в первый раз выскажу, исключительно и на всех уровнях общения слова благодарности ему за время, проведенное в команде, в «Локомотиве». Артём — большой мастер, личность, много помогавший и много сделавший, как в бытовом, так и игровом плане», — сказал Галактионов пресс-службе «Локомотива».



Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Его контракт был рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления еще на сезон при условии выполнения определенных условий. 29 мая нападающий покинул столичный клуб.

Галактионов был назначен на пост тренера железнодорожников в ноябре 2022 года. В сезоне-2023/2024 РПЛ команда под его руководством заняла четвертое место чемпионата.

6 июня «Локомотив» сообщил о продлении контракта со специалистом. Новое соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26.