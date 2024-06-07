Месси ответил на вопрос о своем участии на ЧМ 2026 года

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси не исключил того, что он поедет на чемпионат мира 2026 года, передает Infobae.

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«Это зависит от того, как я буду себя чувствовать, в какой буду форме. Стоит относиться к себе реалистично и знать, на высоте ли я», — сказал Месси.



Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. До этого он почти всю карьеру выступал за «Барселону» и два сезона отыграл в «ПСЖ».

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В текущем сезоне Месси провел в МЛС 12 матчей, забив 12 мячей. Также игрок отметился девятью результативными передачами.