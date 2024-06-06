ФИФА сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новичков

«Рубину» вновь разрешили регистрировать новых игроков.

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В середине мая казанский клуб получил запрет от ФИФА на регистрацию новичков до конца 2025 года из-за проблем с выплатами «Ольборгу» за трансфер Оливера Абильгора.

«ФИФА сняла запрет с нашего клуба, поскольку деньги за трансфер Абильгора были выплачены», – сообщили в пресс-службе «Рубина».



Абильгор перешел в Рубин» в 2020 году и в 2022-м покинул его, сперва перейдя в «Селтик», затем в «Верону», а прошлым летом – в «Комо».