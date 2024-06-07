Главный тренер женского «Зенита» ответила, надоело ли играть с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Ольга Порядина высказалась о предстоящем матче Суперкубка России с московским ЦСКА. Встреча пройдёт завтра, 8 июня. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

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