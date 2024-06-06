Во Франции назвали переход Сафонова в ПСЖ рискованной имиджевой историей

Французский спортивный геополитик Жан-Бастит Геган высказался о возможном трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

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«Каждый раз, когда он будет приезжать на сборы национальной команды, он на 100% будет русским. Что бы ни случилось, нравится ему это или нет, это будет рассматриваться как попытка влияния на общественность. Такой переход может стать рискованной имиджевой историей для куба. Его политическая позиция будет тщательно изучена. Как и его отношения, его окружение. С каждым его принятым решением на него будут обращать внимание», — приводит слова Гегана интернет-издание L’Equipe.



Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.