Орещук: Джикия будет востребован в РПЛ

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ высказался о будущем бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии.

— Джикия до сих пор не нашел себе новый клуб. Удивитесь, если он окажется невостребованным в РПЛ?

— Удивлюсь. Это хороший футболист. Он найдет себе работу. Джикия правильно делает, что не бежит за первым встречным предложением. Всему свое время.

— Вы видите его в каком-нибудь топ-клубе чемпионата России?

— Такой футболист спокойно найдет себе команду. Может, не в топ-клубе, но в хорошей команде точно будет играть.

— Как считаете, остается ли Джикия ведущим защитником России или этот статус уже в прошлом?

— Если наберет форму и будет постоянно играть, то да.

Джикия сыграл за «Спартак» 215 матчей, забил 5 мячей и отдал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России и по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.