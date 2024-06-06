Талибы захотели провести футбольный матч со сборной России

Исполняющий обязанности министра труда во временном правительстве Афганистана Абдул Умари заявил, что члены исламистского радикального движения «Талибан»* хотят провести футбольный матч со сборной России. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на ТАСС.

Такое заявление он сделал во время Петербургского международного экономического форума. По словам Умари, в Афганистане уже есть сборная, которая играет в азиатском турнире. Исполняющий обязанности также добавил, что спортсмены «с нетерпением» ждут возможности выйти на одно поле с игроками из России.

«Как вы знаете, в Афганистане есть футбольная команда. Она хорошо играет и участвует в турнире в Азии. Мы с нетерпением ждём турнира между двумя нашими странами», — заявил он.



Помимо этого Умари заявил, что талибы* также хотели бы прислать своих спортсменов в Россию для участия в Играх дружбы.

Ранее в МИД РФ рассказали о том, когда талибов* исключат из списка террористов в России.

*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.