Сборная Беларуси больше не безнадежна. Ее реанимировал испанский тренер

Такого матча, как с Россией, Минск ждал два с половиной года.

© Чемпионат.com

Сборная Беларуси – очередной соперник сборной России по товарищескому матчу. Играем с соседями, но, кажется, знаем о них не так много, кроме тех белорусских футболистов, которые выступают в РПЛ. Есть ощущение, что сборная Беларуси сильно деградировала за последние годы, однако у неё как будто бы появился свет в конце тоннеля.

На сегодняшний день сборная Беларуси занимает лишь 96-е место в рейтинге ФИФА. Прямо скажем, гордиться нечем. Рядом с белорусами в этом списке – Гаити, Кюрасао, Уганда, Палестина, Ангола, Бенин и Таджикистан с Кыргызстаном. А ведь ещё в 2011 году сборная Беларуси залетела на рекордное для себя 36-е место в рейтинге ФИФА. Однако удержаться хотя бы в топ-50 не получилось.

В отборочном цикле Евро-2024 сборная Беларуси заняла четвёртое место в группе с Румынией, Швейцарией, Израилем, Косовом и Андоррой. Одержала всего три победы при трёх ничьих и четырёх поражениях. Забила девять мячей – меньше было только у андоррцев. Пропустила 14 – больше было… сами понимаете у кого. В общем, поводов для радости своей стране белорусские футболисты давали мало. Пока ни один из восьми отборочных циклов Евро и семи отборочных циклов чемпионатов мира не завершался попаданием сборной Беларуси на крупный турнир.

Кстати, квалификация к ЧМ-2022 получилась для нашего будущего соперника ещё более кошмарной. В восьми матчах Беларусь проиграла семь раз и лишь однажды победила. Выездное поражение от сборной Бельгии со счётом 0:8 стало крупнейшим в истории белорусской команды.

На предстоящие товарищеские матчи с Россией и Израилем (эта встреча состоится 11 июня) в сборную Беларуси вызвана целая группа игроков из нашего чемпионата – защитники Роман Юзепчук, Захар Волков (оба – «Химки»), Кирилл Печенин («Крылья Советов»), Владислав Малькевич («Урал»), полузащитники Валерий Бочеров и Артём Концевой (оба – «Урал»). В отборочном цикле Евро-2024 в число 11 игроков, проведших на поле наибольшее количество минут, вошли четверо из них – Волков, Печенин, Юзепчук и Малькевич. Более того, левый защитник «Крыльев Советов» стал лучшим ассистентом команды. Печенину хватило для этого всего двух голевых передач, сделанных в выездном матче со Швейцарией. А лучший бомбардир сборной Беларуси в квалификации чемпионата Европы – полузащитник казахстанской «Астаны» Макс Эбон, который забил три мяча.

Эбон – наиболее дорогой футболист белорусской сборной по версии Transfermarkt. 24-летнего игрока оценивают в € 1 млн. Но самый ценный футболист страны – экс-игрок ЦСКА Илья Шкурин. Нападающий польской «Стали» тянет на € 2 млн. Вот только за национальную команду у Шкурина нет ни одного матча: он отказался приезжать в сборную страны при действующей власти.

Впрочем, в составе сборной Беларуси есть и другие легионеры, выступающие в более-менее сильных европейских чемпионатах. Нападающий Владислав Морозов представляет «Ароку». 23-летний игрок перешёл в португальскую команду в январе этого года, и пока у него только три матча без результативных действий. 19-летний полузащитник Максим Киреев – из «Льерса». В Бельгии он и родился, воспитывался в «Андерлехте». За «Льерс» провёл 22 матча и забил три мяча, но это второй дивизион. 29-летний полузащитник Евгений Яблонский – из «Астераса». В греческую команду перешёл зимой 2024-го на правах свободного агента, а до того играл за кипрский «Арис» с Александром Кокориным. У Яблонского 15 матчей и два гола в чемпионате Греции.

В июне 2023-го сборная Беларуси прервала кошмарную безвыигрышную серию в официальных встречах – она продлилась два года и 16 матчей. Тогда благодаря голам Морозова и Эбонга была добыта победа над Косовом со счётом 2:1. Самое поразительное, что как раз после той игры был отправлен в отставку проработавший с национальной командой более двух лет тренер Георгий Кондратьев.

«У меня был шок, ничто не предвещало данного решения, а тут как снег на голову, – удивлялся своему увольнению Кондратьев. – Даже не знаю, как комментировать… Почему БФФ приняла такое решение? Наверное, нужно у них спрашивать. Мне с ребятами было приятно работать, у нас был полный контакт. В последней игре ребята сказали, что получили удовольствие. Все вопросы лучше задать федерации, лично у меня конфликтов с ней не было. После игры с Косовом все были счастливы, все были довольны. Приехали в Минск – тоже никаких предпосылок к решению».



В федерации футбола Беларуси решили назначить испанца Карлоса Алоса – первого иностранного тренера во главе сборной с 2011 года, когда командой руководил немец Бернд Штанге. Профайл этого 48-летнего специалиста не слишком впечатлял. Алос работал с юношами в Испании (в том числе два года в «Барселоне»), тренировал клубные команды в Гонконге, Польше, Марокко, Катаре и на Кипре, возглавлял сборную Руанды. А свой единственный трофей выиграл в Казахстане с «Кайратом» – Кубок страны в 2017 году. Тем не менее чем-то его кандидатура привлекла руководителей белорусского футбола.

При Алосе у сборной Беларуси действительно есть прогресс. С ним команда в квалификации Евро-2024 победила Косово (1:0) и Андорру (1:0), сенсационно сыграла вничью со Швейцарией (3:3) на выезде и с Румынией (0:0). Всего в восьми матчах под руководством испанского тренера у сборной Беларуси две победы, четыре ничьих и два поражения. Но одно из них – в товарищеской встрече с Черногорией. Турнирного значения мартовский спарринг не имел.

«Я не видел в нашей группе команду, которая сильнее нас, – удивил Алос своим комментарием после завершения отборочного цикла Евро-2024. – Для меня Беларусь – лучшая команда. И если ребята сфокусированы, если они настроены, то могут давать результат. Повторюсь, я не видел команду, которая лучше нас. Да, Швейцария по классу, может быть, выше, но вы видели нашу игру – мы нашли, что им противопоставить».



Так что сборной России вряд ли стоит рассчитывать на лёгкую победу в Минске. Будет труднее, чем с сербами в Москве. Тем более сборная Беларуси впервые с ноября 2021 года сыграет дома – в международных турнирах команда вынуждена принимать своих соперников за границей.