Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в кулуарах ПМЭФ-2024 ответил на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что есть драники каждый день — это вредно для футболистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Глупости полные! Драники надо есть три раза в день, а не один!» — заявил Крутой.



Сборные России и Белоруссии проведут товарищеский матч 7 июня. Встреча состоится в Минске, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.