Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду Казахстана, рассказал о выплеске негативных эмоций во время работы с российскими футболистами. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я строго поглядываю. Один раз только полкана спустил, как я это называю. После матча в Катаре. Хорошо, что бутылки были пластмассовые. Я никогда персонально не кричу. Так нельзя. Мы же — команда», — заявил Черчесов.



Специалист упомянул товарищеский матч с Катаром в 2026 году, когда сборная России проиграла 1:2.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.