«Зенит» сделал предложение «Спартаку» и «Локомотиву»

Санкт-петербургский «Зенит» в рамках летнего международного турнира может сыграть с именитыми соперниками. В их числе могут оказаться «Кайрат», «Палмейрас», «Фенербахче», «Бешикташ», «Спартак», «Локомотив», «Црвена Звезда», «Ривер Плейт» и «Тальерас». Сине-бело-голубые предложили красно-белым и железнодорожникам сыграть на «Газпром-Арене». Об этом сообщает «РБ Спорт».

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По данным источника, со всеми клубами «Зенит» уже провёл переговоры и финальная четвёрка соперников должна определиться в ближайшее время. Напомним, санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2023/2024. Кроме того, сине-бело-голубые выиграли Фонбет Кубок России, одолев в финале калининградскую «Балтику».

Отметим, что «Зенит» неизменно становится победителем Российской Премьер-Лиги с Сергеем Семаком в качестве главного тренера команды.