«Спартак» призвали отказаться от трансферов

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью Legalbet заявил, что красно-белым не стоит зацикливаться на трансферах в межсезонье.

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По его словам, в прошедшем сезоне футболисты столичного клуба проявили себя не во всей красе, поэтому им необходимо прибавить, чтобы в новом сезоне показать лучший результат.

"Спартаку" не нужны никакие трансферы и усиления. Всем игрокам необходимо вернуться в оптимальную форму и прибавить в игре. В прошедшем сезоне все без исключения сыграли на уровне тройки или максимум четверки с минусом", - заявил Гладилин.

"Спартак" занял пятое место в Российской премьер-лиге, набрав 50 очков в 30-ти турах, а также остановился в шаге от выхода в Суперфинал Кубка России, уступив калининградской "Балтике" в финале Пути регионов (0:1). По ходу сезона руководство красно-белых отправило в отставку Гильермо Абаскаля. В качестве исполняющего обязанности главного тренера сезон завершал Владимир Слишкович, а 16 мая красно-белые объявили о назначении на этот пост Деяна Станковича.