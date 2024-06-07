В «Ростове» прокомментировали слухи о переговорах с Джикией

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что клуб не ведёт переговоров о подписании экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии.

© Чемпионат.com

– Георгий Джикия может оказаться этим летом в «Ростове»?

– Мы с ним никаких переговоров не ведем, – приводит слова Рыскина Metaratings.

Напомним, красно-белые приняли решение не продлевать контракт с 30-летним защитником, заканчивающийся этим летом. В нынешнем сезоне Джикия сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. «Ростов» завершил сезон-2023/2024 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.