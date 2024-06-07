Экс-защитник «Динамо» выделил фаворитов чемпионата Европы

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился ожиданиями от чемпионата Европы.

— Будете смотреть чемпионат Европы?

— Конечно, буду! Только если какой-нибудь супер-интересный сериал показывать не будут. Как можно не смотреть чемпионат Европы. Это же крупный турнир. Раз в 4 года.

— Кого вы видите фаворитом на турнире?

— Думаю, Франция и Англия два основных претендента.

— Вам интересен чемпионат Европы без России?

— Футбольный — да. Если другие соревнования, то нет. Чемпионат мира по хоккею без России мне неинтересен. Чемпионаты Европы по гандболу или волейболу тоже. Был бы из другого вида спорта, то возможно было интересно, а так нет. Вся моя жизнь связана с футболом. Когда Россия не участвовала на крупных турнирах, все равно смотрел. В любом случае будет интересно наблюдать.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля в 10 городах. В групповом этапе сыграют 24 сборные.