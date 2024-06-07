Игрока «Балтики» дисквалифицировали за неприличный жест в адрес «Зенита»

Защитник «Балтики» Никола Радмановац дисквалифицирован на два матча (один из них условно) за неприличный жест во время празднований игроков «Зенита», которые радовались победе в Суперфинале Фонбет Кубка России. Команда из Санкт-Петербурга обыграла калининградцев со счётом 2:1. Радмановац показал в сторону празднующих соперников средний палец. Также Радмановаца оштрафовали на 50 тыс. рублей, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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