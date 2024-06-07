Игрок «Зенита» Артур рассказал, чего опасался при переезде в Россию

Вингер «Зенита» Артур рассказал об имидже сине-бело-голубых у себя на родине — в Бразилии. Также Артур рассказал, что знал о России до переезда в Санкт-Петербург. Бразилец признался, что опасался сильных холодов, но соотечественники из «Зенита» успокоили его.

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«Что знал о России до перехода в „Зенит“? Совсем немного. Знал, что Россия очень большая и что она далеко от Бразилии. А ещё слышал о холоде. Если честно, немного опасался, что холодно в России всегда! Но зенитовские бразильцы убедили меня, что это не так. У «Зенита» позитивный образ в Бразилии. Прекрасно знал, что это клуб-гегемон, который каждый год претендует на титулы. И в целом мои ожидания совпали с тем, что я увидел", — приводит слова Артура Metaratings.



Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Зенит» стал чемпионом России. Это шестой подряд чемпионский титул для клуба из Санкт-Петербурга.