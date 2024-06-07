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«Бразилию не рассматриваем». В РФС рассказали о соперниках сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об организации товарищеских матчей для сборной России в сентябре.

В РФС рассказали о соперниках сборной России
© Спорт день за днем
«Что касается сентябрьских товарищеских матчей сборной России, то пока не договоримся, мы не скажем, кто будет соперником. Переговоры ведутся. Бразилию не рассматриваем, а с Китаем хотим договориться. Мы рассматриваем большой комплекс вопросов сотрудничества с Китаем», — приводит слова Митрофанова Sport24.

Все российские команды находятся в отстранении от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Последний матч сборной России состоялся 21 марта против национальной команды Сербии в Москве на «ВТБ Арене». Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:0. Голами отметились полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, защитник «Ростова» Максим Осипенко, хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук и форвард «Зенита» Иван Сергеев.

Сегодня, 7 июня, национальная команда проведет товарищеский матч против Беларуси. Встреча пройдет в Минске на стадионе «Динамо». Начало — в 20.00 по московскому времени.

В рейтинге ФИФА сборная России занимает 38-е место. Беларусь находится на 95-й строчке.

Футбол
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Максим Осипенко
Антон Миранчук
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