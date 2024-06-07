Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Акрон» за массовый выход зрителей на поле после стыкового матча с «Уралом» (1:2), заявил глава организации Артур Григорьянц.

© ФК «Акрон»

Тольяттинский «Акрон» завоевал путевку в МИР РПЛ, победив в WINLINE стыковых матчах «Урал» (2:0, 1:2)

— Матч «Акрон» — «Урал». «Акрон» штрафован на 50 тысяч рублей за массовый выход болельщиков. Также «Акрон» оштрафован на 50 тысчч рублей за 7 предупреждений (неподобающее поведение команды).

Матч «Урал» — «Акрон», 29 мая. Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко (был уволен после этой игры — Прим. Ред.) покидал техническую зону — штраф 10 тысяч рублей.

«Арсенал» — «ПАРИ НН». Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук оштрафован на 5 тысяч рублей за неоднократное покидание технической зоны, главный тренер «ПАРИ НН» Саша Илич оштрафован на 10 тысяч. Переводчик «ПАРИ НН» за аналогичное нарушение — штраф 10 тысяч рублей.

Никто из игроков «Арсенала» не принял участие во флеш‑интервью — замечание, потому что у команды это первый случай. «Арсенал» оштрафован на 50 тысяч рублей за выход на поле лиц без аккредитации.

«Родина‑2» — «Уфа». Футболист «Родины‑2» Захаров толкнул судью после показанной красной карточки — 6 матчей дисквалификации, 3 — реальное исполнение, 3 — условно, 6 месяцев — испытательный срок, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».