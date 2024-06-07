Transfermarkt: рыночная стоимость Захаряна выросла после обновления

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил данные о рыночной стоимости игроков в испанской Примере. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян подорожал на € 3 млн.

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Таким образом, рыночная стоимость 21-летнего россиянина после первого сезона в Испании составляет € 18 млн.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.