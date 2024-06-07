Переход Сафонова в «ПСЖ» на грани срыва. Вратарю запретили выезд из России

Трансфер вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» находится на грани срыва. Футболист запретили выезд из России. Причина — долг по алиментам в размере 60 млн рублей, информирует телеграм-канал Baza.

Согласно сведениям источника, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн.

Сейчас вратарь «Краснодара» находится в Минске, где уже сегодня может сыграть в составе сборной России с Беларусью. В случае возвращения в Россию выехать из страны он больше не сможет до снятия запрета. Удастся ли ему выехать в другую страну из Беларуси, доподлинно неизвестно.