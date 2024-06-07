Стало известно, какие задачи ставят перед Кержаковым в «Кайрате»

Казахстанский журналист издания Sports.kz Дамир Сабитов рассказал, какие задачи ставят перед главным тренером «Кайрата» Александром Кержаковым.

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– В этом году клуб празднует своё 70-летие. В юбилейный сезон руководство клуба ставит самые высокие задачи – борьба за чемпионство. Требования болельщиков тоже самые высокие.

– При этом «Кайрат» не является фаворитом чемпионата?

– У клуба в целом хорошие условия в плане инфраструктуры и лучшая академия в стране. А вот состав не располагает к борьбе за титул – явно требуется обновление. Лидером команды остаётся 36-летний бразилец Жуан Паулу, что уже говорит о многом. Усиление нужно, если команда хочет претендовать на чемпионство. Сейчас она не является фаворитом турнира, — сказал Сабитов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.