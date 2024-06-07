Андрей Ещенко раскрыл причину своего ухода из «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, почему принял решение покинуть клуб. Напомним, по завершении карьеры Ещенко занимал различные должности в структуре красно-белых. Экс-футболист рассказал, что не хочет работать детским тренером. Поэтому, когда «Спартак» предложил ему тренерскую работу в академии, он отказался и перебрался на руководящую должность в «Кубань».

© Чемпионат.com