Непомнящий не понимает крен клубов РПЛ в сторону сербских тренеров

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий согласен с Сергеем Юраном, что балканские тренеры захватили «востребованность в РПЛ».

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«Я согласен абсолютно с Сергеем по этому поводу. Но, с другой стороны, я уже много раз говорил, что я не понимаю работодателей. Когда они принимают на работу, каким образом они определяют, что этот кандидат годится, а этот нет. У нас сейчас крен в сторону Сербии, мне это непонятно», — приводит слова Непомнящего «Евро-футбол.Ру».



В следующем сезоне РПЛ будут работать три серба: Деян Станкович («Спартак»), Марко Николич (ЦСКА) и Саша Илич («Пари Нижний Новгород»). Также в РПЛ будут тренировать испанец Давид Деограсия («Оренбург») и чех Марцел Личка («Динамо»). Россияне будут руководить 11 клубами.

Чемпионом в прошлом сезоне стал «Зенит», возглавляемый российским тренером Сергеем Семаком.