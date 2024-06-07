Адвокат прокомментировал скандал с Сафоновым

Вратарю сборной России по футболу Матвею Сафонову, которому запретили выезд из страны, не обязательно приезжать на родину, чтобы погасить долг по алиментам, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, спортсмен может выдать доверенность юристам, чтобы они оплатили задолженность, и тогда приставы снимут все ограничения. Как подчеркнул адвокат, при попытке покинуть Белоруссию, где сейчас находится Сафонов, его не задержат.

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Алименты надо платить и не накапливать долгов. Ему не обязательно приезжать в Россию, он может просто выдать доверенность своим юристам, погасить долг. Необходимо прийти к приставу в приемное время, погасить долг, и пристав снимет эти ограничения. При попытке покинуть Белоруссию его не задержат, выезд ограничен только из России, — высказался Жорин.



Сафонов обвинил свою экс-супругу в краже денег

Ранее появилась информация, что трансфер Сафонова во французский клуб «Пари Сен-Жермен» оказался под срывом, поскольку футболист задолжал бывшей жене алиментов на 60 млн рублей. Спортсмен развелся с супругой в 2023 году, в браке у них родилась дочь Майя. По некоторым данным, суд обязал футболиста выплачивать семье четверть своих доходов.

До этого сообщалось, что Сафонов имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой на 12 тысяч рублей. При этом контракт спортсмена с ПСЖ оценивается на сумму в €20 млн.