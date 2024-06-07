Месси назвал две лучшие футбольные команды в мире

Аргентинский футболист Лионель Месси, который выступает за американский «Интер Майами», заявил, что лучшей командой в мире на данный момент является мадридский «Реал», его слова приводит издание Infobae. Он объяснил это тем, что клуб одержал победу в Лиге чемпионов УЕФА в текущем сезоне. При этом по игре у Месси есть другой фаворит.

Если отталкиваться от результатов, то это «Реал», но если судить по игре, то лучше «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, — пояснил он.



1 июня «Реал Мадрид» обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов. Встреча на «Уэмбли» завершилась со счетом 2:0. Испанский футбольный клуб выиграл трофей в 15-й раз.

При этом матч был омрачен перфомансом украинца Евгения Лубненко, который выбежал на поле в разгар игры. Британские власти предъявили ему обвинения в нарушении закона о безопасности при проведении футбольных матчей. Он предстанет перед Вестминстерским магистратским судом Лондона в понедельник, 10 июня.

В апреле нейросеть StokeyyG2 определила будущих победителей Лиги чемпионов до 2103 года. В 2025-м победу предсказали клубу «Манчестер Юнайтед». Через 32 года, по версии нейросети, трофей уедет в шведский «Мальме». В 2086 году успех на ЛЧ пророчат петербургскому «Зениту».