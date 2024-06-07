Дзюба прилетел в Шанхай

Российский футболист Артем Дзюба прилетел в Китай.

35‑летний нападающий выложил фото в социальных сетях, с пометкой, что находится в Шанхае.

В конце мая «Локомотив» объявил, что форвард покидает команду в связи с окончанием срока контакта. Дзюба выступал за железнодорожников с февраля 2023 года.

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» с этого сезона возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, который близко дружит с Дзюбой.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (160 мячей).