Сборная России по футболу разгромила Беларусь

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

На восьмой минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

Напомним, национальные команды России и Беларуси в прошлом успели встретиться четырежды. Предыдущий матч команд прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.