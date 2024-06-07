Мостовой назвал избиением победу России над Белоруссией

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой назвал избиением победу сборной России в товарищеском матче против Белоруссии, передает «Спорт-Экспресс».

«Это было избиение. Когда посмотрел первые минут пять понял, если наши сейчас забьют, то будет крупный счет. Во втором тайме особого интереса смотреть игру не было», — сказал Мостовой.



Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 4:0.

В составе российской команды точными ударами отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин, а также Федор Чалов, который оформил дубль.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.