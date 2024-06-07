Карпин высказался о своем будущем в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о своем будущем в национальной команде.

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«Готов ли я остаться в сборной? Зависит от предложения. Сейчас желание домой к дочкам, жене. Куда поеду отдыхать? На Балтийское море, в Эстонию. Телефон отключить не смогу. Чтобы не пропустить звонок из «Ростова» по поводу трансферов», – приводит слова Карпина «Чемпионат».



Действующее соглашение Карпина со сборной России рассчитано до августа.

Сегодня, 7 июня, сборная России на выезде обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча в Минске закончилась со счетом 4:0. В составе россиян голами отметились полузащитник ЦСКА Иван Обляков, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, а форвард ЦСКА Федор Чалов записал на свой счет дубль.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под руководством специалиста национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах, проходящих под эгидой организаций, до следующего уведомления.