В «Барселоне» определились с тем, кто станет тренером команды в случае провала Флика

Спортивный директор «Барселоны» Деку удвоил заработную плату мексиканскому специалисту Рафаэлю Маркесу, возглавляющему «Барселону Атлетик» и пообещал, что именно он заменит Ханс-Дитера Флика на посту главного тренера сине-гранатовых в случае его неудачи. Об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, изначально Маркес склонялся к тому, чтобы покинуть систему «Барселоны». Однако Деку и президент каталонского клуба Жоан Лапорта высоко ценят работу мексиканского специалиста, поэтому предприняли указанные шаги, чтобы сохранить его.

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45-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Барселоны Атлетик» летом 2022 года.

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