Игрок «Оренбург» Томпсон пытался избить мать своей подруги — En Cancha
Новоиспечённый крайний нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон предпринял попытку избить мать своей подруги, которая обнаружила 19-летнего футболиста в своей квартире в Чили с пятью девушками лёгкого поведения. Об этом сообщает En Cancha.
По информации источника, футболист набросился на женщину после того, как увидел её. Конфликт удалось урегулировать благодаря мужу женщины, урегулировавшему ситуацию. Подчёркивается, что на Томпсона было подано заявление в полицию, из-за чего теперь ему может грозить тюремное заключение.
Напомним, ранее чилийский футболист избил свою бывшую девушку.