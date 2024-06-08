Игрок «Оренбург» Томпсон пытался избить мать своей подруги

Новоиспечённый крайний нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон предпринял попытку избить мать своей подруги, которая обнаружила 19-летнего футболиста в своей квартире в Чили с пятью девушками лёгкого поведения. Об этом сообщает En Cancha.

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По информации источника, футболист набросился на женщину после того, как увидел её. Конфликт удалось урегулировать благодаря мужу женщины, урегулировавшему ситуацию. Подчёркивается, что на Томпсона было подано заявление в полицию, из-за чего теперь ему может грозить тюремное заключение.

Напомним, ранее чилийский футболист избил свою бывшую девушку.