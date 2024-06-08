Сборная России опровергла слова Карпина

В Минске прошёл товарищеский матч между сборными Беларуси и России.

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Накануне матча главный тренер сборной Валерий Карпин упорно отказывался считать свою команду фаворитом предстоящей встречи. Впрочем, с оговоркой - игра покажет. И показала. Сборная России уверенно переиграла соперника, 4:0. Гораздо важнее то, что футболисты не подвели с мотивацией. Об этом Карпин тоже говорил накануне - не исключал, что такая вероятность присутствует. Все же у большинства давно начался отпуск. Не подвели. И игроки старта, и футболисты, выходящие на замену, проявили достаточно усердия и нацеленности на результат.

Если кто и подкачал, так это болельщики. По официальной информации встречу посетили 21500 болельщиков. В реальности свободных мест было гораздо больше. А после третьего пропущенного хозяевами поля мяча и вовсе потянулись к выходу очень многие. Но меня больше разочаровало даже не это, а то, что слаженности у болельщиков не было. Не было взаимных перекличек, даже волну не запустили. Вспоминается товарищеская игра со сборной Сербии в Москве, тоже на "Динамо". Сербы нам хоть и братья, но говорим мы на разных языках. Однако, взаимности на трибунах было больше. В разных частях стадиона сегодня несколько раз заводили "Катюшу", но снова - не очень дружно.

Пожалуй, теперь сезон точно можно считать оконченным.