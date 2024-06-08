Российским клубам предложен голландский вратарь Веррипс

Ряду российских клубов был предложен голкипер «Фортуны» из Ситтарда Майкл Веррипс, сообщает «РБ Спорт»

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Ради трансфера в МИР РПЛ 27‑летний представитель Нидерландов готов разорвать действующий контракт.

Контракт голкипера рассчитан до конца следующего сезона, однако у него есть определенные договоренности о расторжении соглашения при наличии предложения из серьезного российского клуба — в РПЛ он сможет приехать свободным агентом и не нужно будет проводить сложные финансовые операции для его приобретения. Сам Веррипс заинтересован в трансфере в Россию.

В сезоне‑2023/24 Майкл Веррипс провел 24 матча в составе «Фортуны», пропустил 35 голов и в встречах сыграл «на ноль».

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 650 тысяч евро.