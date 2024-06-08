Стала известна главная трансферная цель «Баварии» на лето

«Бавария» продолжает следить за центральным полузащитником «Фулхэма» Жоау Пальиньей, сообщает FCBInside со ссылкой на Sky Sport Deutschland.

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По данным источника, подписание 28-летнего полузащитника является главной целью для мюнхенцев в период летнего трансферного окна.

Спортивное руководство «Баварии», а также новый главный тренер Венсан Компани особенно ценят выносливость и физические возможности португальца.

Между «Баварией» и Пальиньей уже существует устная договоренность о переходе. Немцы готовы заплатить за игрока 40-45 миллионов евро, однако неизвестно, устроит ли эта сумма «Фулхэм».

Пальинья в этом сезоне забил 4 гола и отдал 1 ассист в 39 матчах за свой клуб.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Бавария» сенсационно заняла третье место в чемпионате Германии.