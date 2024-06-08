Лавров ответил на предложение провести футбольный матч Россия — Венгрия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который сообщил, что его страна не против проведения футбольного матча между двумя сборными.

«Как отношусь к словам Сийярто? Целиком «за», — цитирует «РБ Спорт» Лаврова.



Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению УЕФА и ФИФА.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная России забила восемь мячей за два матча в 2024 году.