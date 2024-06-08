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Лавров высказался за проведение футбольного матча Россия — Венгрия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который сообщил, что его страна не против проведения футбольного матча между двумя сборными.

Лавров ответил на предложение провести футбольный матч Россия — Венгрия
© RT на русском
«Как отношусь к словам Сийярто? Целиком «за», — цитирует «РБ Спорт» Лаврова.

Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению УЕФА и ФИФА.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная России забила восемь мячей за два матча в 2024 году.

Футбол
Петер Сийярто
Сергей Лавров
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СБОРНАЯ РОССИИ
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