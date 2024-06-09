Тренер Слуцкий сравнил себя с рок-звездой

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался об отношении китайской общественности к своей персоне.

«Я работал в Англии, Нидерландах и России, и я достаточно известен как тренер. Многие люди в Европе, возможно, также знают меня, но внимание и вежливость, которые оказывают мне сейчас, беспрецедентны. Когда мы заселились в наш отель, мы почувствовали себя рок-звездами 1970-х годов», – цитирует Слуцкого sina.com.cn.



Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. Контракт Слуцкого с китайским клубом действует до конца нынешнего календарного года.

В текущем сезоне чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» провел 14 матчей, в которых не потерпел ни одного поражения: 11 побед и три ничьи.

После 14-ти туров китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» лидирует с опережением второго места, занимаемого командой «Шанхай Порт», на три очка. У ближайших преследователей команды Слуцкого есть один матч в запасе.

Следующий матч «Шанхай Шэньхуа» проведет 16 июня на домашнем стадионе против «Чэнду».